РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июн. В микрорайоне Климовск Подольска практически завершили снос старого здания школы на улице Революции, в настоящее время подрядчик вывозит строительный мусор, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Демонтаж старого здания школы (на улице Революции в микрорайоне Климовск в части Весенняя в микрорайоне Дубки – ред.) подходит к завершающему этапу. В настоящее время (на 2 июня – ред.) с площадки вывозится строительный мусор, после чего начнутся работы по строительству нового здания школы на 825 мест», – говорится в сообщении.

Снос старого здания школы для строительства нового общеобразовательного учреждения начался в микрорайоне Климовск в середине апреля. Строители планировали завершить работы к концу мая.

Новая школа будет иметь хорошую транспортную и пешеходную доступность для жителей. В ней будет реализована концепция доступной среды, а на территории будут размещены площадки для игр, отдыха и спорта. Здесь также появятся декоративные деревья и благоустроенные газоны.