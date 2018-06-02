РИАМО - 2 июн. Дорожная авария произошла на трассе М-2 «Крым» в Серпуховском районе Подмосковья, в результате ДТП один человек погиб и двое детей ранены, сообщается в Twitter-аккаунте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В 13:40 в Серпуховском районе на 95-м километре автодороги М-2 «Крым» произошла авария, в результате которой один человек погиб и двое детей ранено», - говорится в сообщении.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры региона призывает водителей неукоснительно соблюдать скоростной режим.