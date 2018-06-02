РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 июн. В субботу детский дом «Непоседы» в микрорайоне Железнодорожный отметил 100 лет со дня создания, поздравить его приехали министр образования Подмосковья Марина Захарова и спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Учреждение было основано в 1918 года по инициативе Надежды Крупской для помощи беспризорным детям. Оно располагалось в поселке Салтыковка. В 1994 году детский дом переехал в микрорайон Железнодорожный, а два года назад учреждение получило новое название – «Непоседы». Сегодня в детском доме проживают 56 воспитанников, из них – два дошкольника. Ежегодно в приемные семьи передаются более 20 воспитанников.

«Детский дом менял свое название, месторасположение, но неизменным оставалась одно – в доме всегда звучал детский смех и работал сплоченный дружный коллектив. Сегодня (2 июня – ред.) разделить наш праздник пришли ветераны, педагоги, выпускники прошлых лет. Я очень рада, что вы все любите и помните дом, в котором выросли», – сказала директор учреждения Наталья Курышова.

Она добавила, что среди гостей есть выпускники 1953 года, многие пришли со своими семьями. Министр образования Московской области Марина Захарова поблагодарила коллектив детского дома за любовь и уважение к детям.

«Когда ты переступаешь порог этого детского дома, ты сразу становишься другом для всех, кто здесь живет, потому что нельзя приходить сюда, не имея большого человеческого сердца и нельзя уходить отсюда равнодушно. Сегодня мы видим здесь людей, которые доказали и показали, что в первую очередь ребенка нужно уважать», – отметила Захарова.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что свыше тысячи ребят получили путевку в жизнь в детском доме, и все они вышли из учреждения достойными людьми.

«Это знаковое события не только для коллектива и выпускников, но и для всей Московской области. Уверен, что учреждение, которое прошло 100 лет, будет еще долгие годы отмечать юбилеи и воплощать в жизнь все детские мечты. Выражаю огромную благодарность всем тем, кто вкладывает свою душу в воспитание ребят и каждую минуту дарит им теплоту и заботу», – добавил Брынцалов.

Гостей также поздравил глава Балашихи Сергей Юров.

«Большое спасибо коллективу учреждения за то, что воспитываете хороших людей, достойных граждан нашей страны. Спасибо губернатору и Московской областной думе за внимание к воспитанию и образованию детей. Счастья, успехов и всего самого лучшего вам, ребята», – сказал Юров.