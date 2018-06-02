РИАМО - 2 июн. Власти Москвы продолжат работу по благоустройству улиц и переулков в следующем году, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Мы уже готовимся, чтобы на следующий год продолжить эту работу, создавая комфортные условия проживания в Москве. Мы делаем все, чтобы была возможность провести досуг, чтобы дворы, прилегающие к территориям, были благоустроенные. Москвичи подсказывают, что там должно быть - это спортивные, досуговые площадки», - сказал Бирюков.

По его словам, в столице активно работают над архитектурно-художественной подсветкой на данных территориях. Также для безопасности убирают все электрические кабельные линии, которые были проброшены по воздуху.

Он добавил, что в рамках работ по благоустройству идет перекладка систем канализации, водопровода, резервных кабельных систем.