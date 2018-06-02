РИАМО - 2 июн. Работы по реконструкции ряда улиц и переулков в центре Москвы завершат до 25 августа, территории будут приспособлены для прогулок и отдыха горожан, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«На сегодняшний день в работе такие комплексы, как улица Лесная, которая объединяет в себе семь улиц и переулков. По просьбе жителей активно развивается целый квартал, связанный со Спасоглинищевскими переулками, примерно 10 переулков, и ряд других объектов, которые найдут свое значение в прогулках, досуге, отдыхе москвичей на этих территориях. Работы ведутся форсированными темпами с тем, чтобы завершить их полностью до 25 августа», - сказал Бирюков.

Он добавил, что реконструкцию некоторых других городских объектов выполнят к середине июля. Это, например, подходы к ВДНХ - 12 улиц, переулков и площадей общей площадью около 37 гектаров.

«Еще раз подчеркиваю, что все работы проводятся после детального обсуждения с москвичами, они высказали свои предложения. Эти предложения нами учтены, материалы были одобрены на общественном совете у мэра города Сергея Собянина. Он лично руководит этими работами с тем, чтобы мы их завершили в те сроки, которые вместе с москвичами определили», - подчеркнул Бирюков.