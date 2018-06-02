РИАМО - 2 июн. Правительство РФ договорилось с нефтяными компаниями о фиксации цен на бензин и дизельное топливо на уровне показателя от 30 мая, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью программе «Вести в субботу» телеканала «Россия 1».

Козак отметил, что в федеральном правительстве прошло совещание с 13 крупнейшими нефтяными компаниями страны.

«Мы договорились о том, что сегодня пойдем им навстречу. Фискальная нагрузка в виде акцизов на бензин и дизельное топливо будет снижена. Договорились о том, что мы зафиксируем цены. Те компании, которые участвовали в совещании, взяли на себя такие обязательства, зафиксировали те цены, которые были по состоянию на 30 мая», - сказал Козак.

Согласно достигнутой договоренности, правительство на месяц раньше произвело снижение акцизов - это произошло 1 июня вместо 1 июля.

Вице-премьер отметил, что требовать от нефтяников снижения цен на бензин и работы себе в убыток в условиях рыночной экономики невозможно.

Козак также подчеркнул, что проблемы дефицита бензина в стране нет. При этом он напомнил, что розничные цены на моторное топливо в России далеко не самые высокие в мире.