РИАМО - 2 июн. Правительство РФ договорилось с нефтяными компаниями о фиксации цен на бензин и дизельное топливо на уровне показателя от 30 мая, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью программе «Вести в субботу» телеканала «Россия 1».
Козак отметил, что в федеральном правительстве прошло совещание с 13 крупнейшими нефтяными компаниями страны.
«Мы договорились о том, что сегодня пойдем им навстречу. Фискальная нагрузка в виде акцизов на бензин и дизельное топливо будет снижена. Договорились о том, что мы зафиксируем цены. Те компании, которые участвовали в совещании, взяли на себя такие обязательства, зафиксировали те цены, которые были по состоянию на 30 мая», - сказал Козак.
Согласно достигнутой договоренности, правительство на месяц раньше произвело снижение акцизов - это произошло 1 июня вместо 1 июля.
Вице-премьер отметил, что требовать от нефтяников снижения цен на бензин и работы себе в убыток в условиях рыночной экономики невозможно.
Козак также подчеркнул, что проблемы дефицита бензина в стране нет. При этом он напомнил, что розничные цены на моторное топливо в России далеко не самые высокие в мире.
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