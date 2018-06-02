РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ)- 2 июн. В субботу днем на Октябрьском проспекте Люберец образовалась пробка длиной 4,8 километра, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Согласно данным сервиса, движение по Октябрьскому проспекту в сторону области затруднено. Длина затора составляет 4,8 километра. Он начинается от Люберецкой больницы №2 и заканчивается на пересечении с Егорьевским шоссе. Пробки здесь составляют 6 баллов.

Движение также затруднено на улицах Космонавтов, Южной, Мира. Также пробки есть на 1-м Панковском и Котельническом проездах.