РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июн. В субботу днем в центре Подольска образовалась пробка почти в 3 километра на проспекте Ленина и Большой Серпуховской улице, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

По данным сервиса, в субботу по состоянию на 14:20 в центре Подольска образовалась почти трехкилометровая пробка. Движение затруднено от поворота с улицы Карла Маркса на проспект Ленина и далее до автобусной остановки «Водоканал» на Большой Серпуховской улице. Средняя скорость движения от 10 до 25 километров в час.

Помимо этого, движение затруднено на улицах Кирова, Стекольникова, Рабочая, Февральская, а также на Революционном проспекте.