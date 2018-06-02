РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 июн. Жители подмосковных Люберец могут принять участие в фотоконкурсе ко Дню России «Моя Родина – Россия», заявки можно подать до 6 июня, сообщается в Instagram-аккаунте культурно-досугового центра «Союз».

«Приглашаем принять участие в фотоконкурсе, посвященном Дню России «Моя Родина – Россия». Фотоконкурс проводится с целью выявления талантов в области фотографии и фотоискусства, а также популяризации фотографии, как вида искусства. Работы принимаются до 6 июня», – говорится в сообщении.

Ознакомиться с положением конкурса можно на сайте: http://кдц-союз.рф. Победителей наградят 12 июня в 12:00 в КДЦ «Союз».

День России – государственный праздник, который отмечается в РФ ежегодно 12 июня с 1992 года.