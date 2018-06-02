РИАМО - 2 июн. Журналисты The Wall Street Journal узнали от источника о том, что Белый дом готовит возможную встречу президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает Газета.ru.

«По словам неназванного высокопоставленного чиновника, посол США в России Джон Хантсман приезжал в Вашингтон, чтобы помочь в организации встречи лидеров стран. Тем не менее подготовка в настоящий момент находится на ранней стадии», - отмечается в материале.

Источник добавил, что организация официальной встречи Путина и Трампа — это текущий проект Хантсмана, который длится несколько месяцев.

В апреле стало известно, что в ходе телефонного разговора 20 марта Трамп пригласил Путина в Белый дом.