РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июн. В субботу в микрорайоне Климовск Подольска открылся X Кубок России по мажорет-спорту и твирлингу, в нем принимает участие около 400 человек, сообщила «РИАМО в Подольске» председатель Федерации батон твирлинга и мажореток Ирина Войцеховская.

В микрорайоне Климовск на Октябрьской площади в 10:00 началось выступление мажореток и барабанщиц в номинациях дефиле – «Помпон», «Батон» и «Барабанщицы» – миниформации и команды сцена. В турнире принимают участие мажоретки из Астрахани, Твери, городов Тверской области, Талдома, Дмитрова, Подольска.

«Участницы соревнований мажоретки и барабанщицы после выступления на Октябрьской площади торжественным парадом прошли по улицам города в универсальный спортивный центр «Юность», где прошло торжественное открытие соревнований и награждение первых победителей в номинациях дефиле и барабанщицы. Всего в соревнованиях принимает участие около 400 человек», – сказала Войцеховская.

По ее словам, хореографическая студия «Грезы» из Подольска получила первые награды. У ее участниц первые места в возрастной категории «Юниорки» и «Сеньорки», в номинации «Мини-формат с барабаном», в номинации «Барабанщицы команды», «Дефиле барабаны». В категории «Барабанщик» первое место также завоевали юниорки студии, в «Дефиле помпон» лучшими стали кадетки.

Соревнования продлятся до 20:00, вход свободный. Соревнования могут посмотреть все желающие. Лучших будут выявлять в номинациях: «Батон», «Твирлинг», «Помпон». В 18:00 начнутся состязания в категориях: «Помпон классический», «Флаги», «Классические мажоретки», «Микс», «Мажорет-шоу», «25+».

В награждении приняли участие первый замглавы Подольска Виктор Чуб, председатель комитета по культуре и туризму администрации горокруга Борис Денисов, председателя комитета по физической культуре и спорту администрации округа Сергей Сабинин.

Мажоретка в изначальном значении слова – девушка в униформе, принимающая участие в параде или дефиле. Сейчас это особое направление в хореографии. Со временем к мажореткам с барабанами присоединился духовой оркестр, а в их арсенале появились палочки, флаги и пом-пом. Те, кто работал с палочками и флагами, выделились в отдельную категорию – твирлинг.