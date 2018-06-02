РИАМО - 2 июн. Синоптики подвели итоги весны в Москве и рассказали о том, что уже в конце апреля в столице началось метеорологическое лето, это примерно на месяц раньше климатической нормы, сообщается на сайте «Метеовести».

В целом закончившаяся весна в Москве по своим метеорологическим характеристикам оказалась довольно обычной. Ее средняя температура составила плюс 6,3 градуса, что практически точно соответствует климату. При этом очень холодный март с отрицательной аномалией в 4,1 градуса компенсировался теплым маем, который оказался на 3 градуса теплее нормы.

«Надо отметить, что в этом (2018 году – ред.) году метеорологическое лето, то есть устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через отметку в плюс 15 градусов, в столице состоялся очень рано. Начало метеолета в Москве зафиксировано еще 30 апреля, а по климату это бывает 28 мая», – говорится в сообщении.

При этом температурных рекордов зафиксировано не было. Последний заморозок в столице наблюдался 24 апреля (минус 2,7 градуса), что на четыре дня ранее средней даты с начала века (28 апреля).

Осадков за весну выпало чуть больше нормы – 134 миллиметра (или 110% от нормы), что также является довольно обычным явлением. При этом в марте осадков было лишь 86% от нормы, в апреле и мае – около 118%.