РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июн. В субботу в парке имени Виктора Талалихина в Подольске открылся интерактивный фестиваль «Подыграй!», для гостей провели мастер-классы и концерт, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Интерактивный фестиваль «Подыграй!» в парке имени Талалихина открылся в субботу в 12:00 концертом, мастер-классами и развлекательной программой для взрослых и детей. Мероприятие проходит в рамках празднования Дня защиты детей. В нем смогут принять участие все желающие.

«Фестиваль будет проходить до 16:00 (2 июня – ред.). В рамках программы дети смогут самостоятельно собрать роботов и принять участие в розыгрыше путевок в летние тематические лагеря. Помимо этого, все желающие смогут посетить интерактив по истории и достопримечательностям Подольска от музея «Подолье», а также проверить свое здоровье от медицинского центра «Жемчужина Подолья». Кроме того, на фестивале подготовлена яркая фотозона из воздушных шаров», – сказала проект менеджер группы компаний «Про людей» Марина Гуськова.

Также на празднике проводятся различные мастер-классы по рисованию, лепке для взрослых и детей. В 14:00 в парке начнется шоу от капоэйра. Организаторы фестиваля «Подыграй!» – компания «Event Fantasy» и группа компаний «Про людей» совместно с центром «Семья».