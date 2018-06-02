РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 июн. Более 500 жителей микрорайона Самолет подмосковных Люберец в субботу приняли участие в спортивном празднике, сообщил «РИАМО в Люберцах » глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Второго июня на дворовой площадке по адресу: Люберцы, улица Вертолетная, дом №8 состоялось очередное спортивно-массовое мероприятие «Спорт – в каждый двор». На празднике было более 500 человек», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что в программе праздника были турниры по футболу, настольному теннису, дартсу, шахматам. Также прошли спортивные эстафеты, где участники с маршрутным листом проходили этапы, набирая общее количество баллов. Юные жители могли попрыгать на надувном батуте. В конце прошло выступление спортивных федераций и коллективов горокруга по таким дисциплинам, как самбо, тайский бокс, карате, тяжелая атлетика.



По результатам спортивного праздника призеры и победители были награждены кубками, медалями, грамотами. Также жители получили вкусные призы.