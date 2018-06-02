РИАМО - 2 июн. В Москве взяли под стражу обвиняемого в убийстве мужчины и покушении на убийство женщины, совершенных в 2012 году на улице Пресненский Вал в столице, сообщила РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве расследуется уголовное дело в отношении мужчины 1982 года рождения. Ему предъявлено обвинение в совершении убийства, покушения на убийство и в незаконном обороте оружия.

«По версии следствия, днем 19 апреля 2012 года обвиняемый, находясь на улице Пресненский Вал в городе Москве, выстрелил из огнестрельного оружия в автомобиль Toyota Land Cruiser, где находился мужчина 1960 года рождения и женщина 1986 года рождения. От полученных ранений мужчина скончался на месте, а женщина выжила в результате своевременного оказания медицинской помощи», - сказала Иванова.

Благодаря совместно проведенной работе оперативных служб местонахождение фигуранта было установлено, он задержан. В субботу суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что в столице задержан 36-летний Гаджибаба Талыбханлы, подозреваемый в убийстве вора в законе Деда Хасана, однако обвинение в совершении этого убийства мужчине пока не предъявлено. Талыбханлы обвинен в убийстве ближайшего соратника Деда Хасана - криминального авторитета Ильгара Алиева, которого вместе с молодой спутницей расстреляли в апреле 2012 года на Пресненском валу в Москве.