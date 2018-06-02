РИАМО - 2 июн. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что исполняющим обязанности генерального директора Центра по эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) стал директор ГКНПЦ имени Хруничева Андрей Охлопков, передает Газета.ru.

«Директор дирекции координации производства ГКНПЦ имени Хруничева Андрей Васильевич Охлопков с сегодняшнего дня будет исполнять обязанности генерального директора Центра по эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры», - написал Рогозин в Twitter.

ЦЭНКИ - предприятие Роскосмоса, отвечающее за эксплуатацию и функционирование космодромов в России.