РИАМО - 2 июн. Неизвестный отжал оконную раму и проник в помещение офиса на северо-востоке столицы, из сейфа он украл Москвы 2,8 миллиона рублей, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

По его словам, 1 июня в 07:53 в ОМВД поступило сообщение о краже от генерального директора организации, расположенной по адресу: Огородный проезд, дом 8, строение 1.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что с 19:00 31 мая до 06:15 1 июня неизвестный путем отжатия оконной рамы проник в помещение офиса ООО по адресу: Огородный проезд, дом 8, строение 1, после чего взломав сейф, совершил кражу 2,8 миллиона рублей, принадлежащих указанному ООО, скрылся», – сказал представитель.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».