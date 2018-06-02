РИАМО - 2 июн. Труппа московского Театра.doc планирует переезжать в новое здание, поскольку заканчивается срок аренды помещения в центре столицы, сообщил РИАМО в субботу представитель театра.

Сейчас театр располагается в Малом Казенном переулке в центре Москвы.

«Собираемся искать новое здание, заканчивается аренда. Когда будем переезжать, пока непонятно», - сказал собеседник агентства.

Как отмечается на сайте организации, театр документальной пьесы Театр.doc был создан в 2002 году несколькими драматургами. Это негосударственный, некоммерческий и независимый коллективный проект, многие работы которого выполняются волонтерами.

Спектакли театра приглашали на престижные театральные фестивали в Польше, Франции, Германии, Венгрии, странах Балтии, в крупных российских городах. Театр.doc получал премии «Самый креативный театр» журнала «Креатив» (2003), кинофестиваля «Сталкер» (2005).

Художественный руководитель Театра.doc Михаил Угаров умер 2 апреля от сердечного приступа. Директор Театра.doc, режиссер и драматург Елена Гремина скончалась 16 мая, причиной смерти стала почечная и сердечная недостаточность.