РИАМО - 2 июн. С началом летней пассажирской кампании весь пригородный подвижной состав МЖД прошел обязательную профилактическую дезинфекционную и дезинсекционную обработку, сообщается на сайте Московской железной дороги.

Ежегодно накануне летней пассажирской кампании на полигоне Московской железной дороги проводится комиссионный осмотр моторвагонного подвижного состава.

«Основной задачей осмотра является приведение парка в надлежащее санитарно-техническое состояние, повышение его эксплуатационной надежности во время сезонного увеличения пассажиропотока на столичной магистрали», - говорится в сообщении.

В этом году осмотр прошли 382 электропоезда и 84 единицы дизельного подвижного состава.

Особое внимание уделялось подготовке к работе систем вентиляции и кондиционирования салонов и кабин управления, переводу оборудования на летний режим работы, сезонной замене смазочных материалов. Также выполнены необходимые инструментальные замеры и диагностика основных механизмов, покраска подвижного состава. Также подвижной состав прошел дезинфекционную и дезинсекционную обработку.