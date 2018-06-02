РИАМО - 2 июн. Власти подмосковного Наро-Фоминского городского округа не согласовали проведение гей-парада 13 июня на площади у культурно-спортивного комплекса «Нара», сообщил ЛГБТ-активист Николай Алексеев.

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он опубликовал ответ администрации Наро-Фоминского горокруга на заявку о проведении публичного мероприятия. ЛГБТ-активисты планировали митинг на 13 июня на площади у культурно-спортивного комплекса «Нара» в Наро-Фоминске.

«Сообщаем об отказе в согласовании проведения вышеназванного публичного мероприятия на основании пункта 1 статьи 14 федерального закона от 24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», - говорится в документе.

Согласно заявке, митинг ЛГБТ-активистов должен привлечь внимание к проблеме гомофобии в футболе.

В ответе муниципальных властей поясняется, что цели мероприятия нарушают предусмотренные законодательством запреты, поскольку направлены на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, в том числе среди несовершеннолетних.