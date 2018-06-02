РИАМО - 2 июн. Маршруты автобусов №№288 и 895кв Троицком и Новомосковском округах столицы временно изменятся 3 июня из-за проведения мероприятия, они не будут заезжать на улицу Липовый Парк, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Автобусы №№288 и 895к изменят маршрут 3 июня. С 10:00 до конца мероприятий они не будут заезжать на улицу Липовый Парк. Вместо этого они будут следовать по улицам Александры Монаховой и Бачуринской», – говорится в сообщении.

Автобусы данных маршрутов, а также №882 могут ходить с увеличенными интервалами.