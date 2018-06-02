РИАМО - 2 июн. Основатель Telegram Павел Дуров поблагодарил компанию Apple, которая разрешила обновить приложение мессенджера на устройствах под управлением iOS, сообщает Газета.ru.

Обновление приложения мессенджера стало доступно вечером 1 июня.

«Спасибо, Apple и Тим Кук (гендиректор компании – ред.), за то, что позволили нам обновить Telegram до последней версии для миллионов пользователей», - написал Дуров в Twitter.

Ранее он рассказал, что Apple блокирует обновления мессенджера в App Store с апреля.

По словам Дурова, приложению в App Store не позволяли обновиться с середины апреля, когда Роскомнадзор заблокировал мессенджер в России.

Решение о запрете мессенджера Telegram 13 апреля вынес Таганский суд Москвы. С 16 апреля началась блокировка сервиса на территории России, однако добиться полного прекращения его работы на данный момент Роскомнадзор не смог.