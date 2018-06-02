РИАМО - 2 июн. В столице задержали подозреваемого в убийстве вора в законе Деда Хасана, однако обвинение мужчине пока не предъявлено, сообщает РЕН ТВ.

Задержание произошло 31 мая в одном из ресторанов в Глубоком переулке. Операцию проводили сотрудники ФСБ.

«Пока ему не предъявлено обвинение в убийстве самого Деда Хасана. Задержанный, 36-летний вор в законе Гаджибаба Талыбханлы, который в прошлом был охранником криминального авторитета Ровшана Ленкоранского, обвинен в убийстве ближайшего соратника Деда Хасана - Ильгара Алиева», - говорится в сообщении.

Считавшийся самым влиятельным в России вор в законе Аслан Усоян (Дед Хасан) был ранен 16 января 2013 года в результате стрельбы на Поварской улице в Москве. Позднее он скончался в больнице.