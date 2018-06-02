РИАМО - 2 июн. Пьяный москвич выбросил кота с 16-го этажа жилого дома, также он убил сиамскую кошку, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте МВД РФ.

В отдел полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что неизвестный из окна 16-го этажа дома на улице Санникова в столице выбросил кота.

«Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что хозяином животного является 34-летний москвич, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбросил домашнего кота по кличке Рыжик с балкона своей квартиры и убил сиамскую кошку. Кот чудом выжил. Временно его приютили соседи», - сказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Как объяснил задержанный, он избавился от животных, так как не смог их содержать, добавила официальный представитель МВД РФ

Она уточнила, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными».

«В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», - заключила Волк.