РИАМО - 2 июн. Неизвестный украл у безработного автомобиль Range Rover стоимостью 4,2 миллиона рублей от дома на улице Красного Маяка в столице, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

По его словам, 1 июня в 10:02 в службу «02» от безработного мужчины 1986 года рождения, проживающего на улице Красного Маяка, поступило сообщение о краже автомобиля от дома по месту жительства.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что с 04:30 28 мая до 10:00 1 июня неизвестный от дома по вышеуказанному адресу совершил кражу автомобиля Range Rover», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что материальный ущерб составил около 4,2 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».