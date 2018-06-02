РИАМО - 2 июн. Самая маленькая зарплата в России оказалась у работников, задействованных на производстве одежды, сообщает RT.

«В Федеральной службе государственной статистики России заявили RT, что, по данным за март 2018 года, самая низкая заработная плата была у работающих на производстве одежды», - говорится в материале.

Так, на производстве одежды в среднем получают 18679 рублей, при этом уровень зарплаты таких работников упал по сравнению с прошлым годом на 4%, с отметки в 19490 рублей.

По информации Росстата, заработная плата сотрудников на производстве кожи и изделий из нее в марте составила 21566 рублей, на производстве мебели — 21935 рублей.

С 1 мая в России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) повысили до прожиточного минимума трудоспособного населения. МРОТ увеличится на 17,6% и составил 11163 рубля.