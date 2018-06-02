РИАМО - 2 июн. Выделенные полосы для общественного транспорта возможно продлят за пределы МКАД в Московскую область, сообщил в субботу журналистам начальник управления развития транспортных коммуникаций департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Сергей Смирнов.

«Сотрудничество двух регионов не заканчивается на увеличении количества подвижного состава. Мы продолжим улучшать транспортное обслуживание садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений. Мы планируем развить программу по продлению выделенных полос для общественного транспорта за МКАД в Московскую область – это может значительно улучшить регулярность движения наземного транспорта», - сказал Смирнов.

Он отметил, что между Москвой и Подмосковьем регулярно будут проходить встречи, где будут рассматриваться возможности улучшения маршрутной сети и качества работы пригородного железнодорожного транспорта.

«Мы хотим синхронизировать планы по реконструкции и созданию объектов транспортной инфраструктуры, которые улучшат транспортную доступность к садоводческим, огородническим или дачным некоммерческим объединениям горожан», - добавил Смирнов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин заключили соглашение о стратегическом развитии двух регионов. Цель соглашения – обеспечить жителей, которые проживают в дачных поселках Подмосковья, необходимой транспортной инфраструктурой.