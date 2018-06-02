РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июн. В субботу в парке имени Виктора Талалихина Подольска около 100 человек приняли участие в областной акции «Танцы в парках», передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В субботу в парках Подмосковья состоялась областная акция под названием «Танцы в парках». В рамках мероприятия все желающие могли потанцевать под музыку духовых оркестров.

«Сегодня (2 июня – ред.) по всему Подмосковью проводится акция »Танцы в парках«, с целью популяризации здорового и активного образа жизни. В парке Талалихина акция началась в 11:00. Муниципальный духовой оркестр Подольской филармонии играл музыку, а все желающие могли потанцевать танго, вальс», – сказал председатель комитета по культуре и туризму администрации горокруга Борис Денисов.

В Подольске акция проходила в парках имени Талалихина и «Дубрава» (микрорайон Климовск). Мероприятие длилось в течение часа. В парке имени Талалихина в акции приняли участие около 100 человек.