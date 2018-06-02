РИАМО (КОРОЛЕВ) - 2 июн. В Королеве более 60 ребят посмотрели, как работает уборочная техника МБУ «Автобытдор», экскурсию провели в рамках празднования Дня защиты детей, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Экскурсия в МБУ «Автобытдор» для детей состоялась в субботу. На ней ребятам рассказали о технике безопасности, о том, как работают машины и провели увлекательную викторину.

«В рамках празднования Дня защиты детей мы решили провести экскурсию по нашему предприятию. Записаться на нее могли все желающие, сегодня (2 июня – ред.) к нам пришли более 60 ребят. Мы рассказали им о работе каждой машины, а также разрешили посидеть за рулем уборочной техники», – сказала представитель предприятия.

После показа техники, ребята под контролем сотрудников «Автобытдора» смогли посидеть за рулем КАМАЗов, тракторов, асфальтоукладчика, городского пылесоса и других машин. Завершила мероприятие анимационная программа, где для детей провели конкурсы и викторины.