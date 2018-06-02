РИАМО - 2 июн. В субботу после похолодания в столицу вернулось тепло, но со вторника в городе снова будет прохладно, сообщается на сайте «Метеовести».

Начало календарного лета в Москве ознаменовалось вторжением полярного воздуха, и максимальная температура воздуха не превысила плюс 14,6 градуса, а среднесуточная составила лишь плюс 9,6 градуса, что соответствует последним дням апреля. В субботу температурный фон вернется в норму, и дневные показания термометров превысят 20-градусную отметку.

«Еще теплее, до плюс 23-25 градусов будет в воскресенье и в понедельник. Однако в ночь на вторник (5 июня – ред.) холодный атмосферный фронт, прошумев грозовыми дождями, вновь откроет дорогу к берегам Москвы-реки холодному воздуху из приполярных районов», – говорится в сообщении.

Во вторник в Московском регионе уже плюс 15-20 градусов, а в среду и в четверг не выше плюс 12-17 градусов.