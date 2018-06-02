РИАМО - 2 июн. В столице на рекламную конструкцию около станции метро «Университет» были нанесены надписи, по подозрению в совершении акту вандализма задержали троих человек, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

В полицию 31 мая поступило сообщение, что около станции метро «Университет» неизвестными были нанесены надписи на рекламную конструкцию, в результате чего она была приведена в негодность. Ущерб составил 65 тысяч рублей.

«По подозрению в совершении данного деяния в территориальный отдел полиции были доставлены трое граждан. С доставленными организовано проведение необходимых мероприятий по установлению всех обстоятельств произошедшего, после чего они были отпущены», - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 214 УК РФ «Вандализм».