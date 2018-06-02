РИАМО - 2 июн. В Москве и в Подмосковье на 77 маршрутах, ведущих к крупным садовым товариществам, увеличилось количество рейсов и сократился интервал движения до 30 минут, сообщила в субботу журналистам заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

«Мы провели глубокий анализ совместно с органами местного самоуправления по транспортной работе от железнодорожных станций именно до крупных агломераций и СНТ. На сегодня мы вышли на 77 маршрутов, где была увеличена транспортная работа и где-то увеличено количество автобусов, и на всех маршрутах снижен был интервал движений», - сказала Кротова.



Она отметила, что интервалы движения автобусов по пятницам, субботам и воскресеньям в часы пик сокращены в среднем до 30 минут.



«Требование у нас ко всем маршрутам и транспортным средствам, которые работают на территории Московской области одинаковые, то есть у нас обязательно работают валидаторы, карта «Стрелка», все автобусы Подмосковья имеют возможность принимать оплату по банковской карте», - добавила Кротова.



По ее словам, за 2017-2018 годы правительством Московской области было приобретено более 1,7 тысячи автобусов.



«По поручению губернатора мы проводим анализ, чтобы человек, приехавший на электричке, ждал автобус не более 5-10 минут», - сказала Кротова.



В свою очередь начальник управления развития транспортных коммуникаций департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Сергей Смирнов отметил, что в летний период большое количество москвичей уезжают в дачные поселки, которые находятся на территории Подмосковья, поэтому правительство Москвы уделяет большое внимание улучшению транспортного обслуживания.



Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин заключили соглашение о стратегическом развитии двух регионов. Цель соглашения – обеспечить жителей, которые проживают в дачных поселках Подмосковья, необходимой транспортной инфраструктурой.

Также министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков сообщал, что до конца 2018 года в Подмосковье планируется отремонтировать 28 подъездных дорог к садовым товариществам, работы включают организацию остановок общественного транспорта с освещением и нанесение разметки.