РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 июн. В Люберцах 3 июня пройдут 40 дней со дня смерти юной сноубордистки Дарьи Гумен, в этот день состоятся служба в храме и поминки, сообщил на своей странице в Instagram отец погибшей спортсменки Михаил Гумен.

Двадцать пятого апреля в одной из квартир в городском округе Люберцы, было обнаружено тело 15-летней школьницы. По предварительным данным, после уроков она пошла в гости к своей подруге.

«Третьего июня – 40 дней, как с нами нет нашего ангела, Дарьи Гумен. В 12:00 – служба в храме города Жуковского по адресу: улица Гагарина, дом №77А. В 13:30 на Малаховском кладбище. Далее поминки у Даши дома по адресу: Малаховка Люберец, Красковский обрыв, дом №12Д. В этот день (3 июня – ред.) памяти ждем всех, кто знал и любил нашу чемпионку», – написал Гумен.

Гумен была победительницей и участницей многих соревнований. Прощание со школьницей состоялось 28 апреля в подмосковном Жуковском. Ее похоронили на Малаховском кладбище.