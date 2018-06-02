РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 2 июн. Танцевальные городские коллективы выступили на открытии губернаторской детской площадки в подмосковном Дзержинском, написал в своем Instagram глава муниципалитета Виталий Панаморенко.

«Первого июня для детей и родителей праздник (День защиты детей – ред.) начался на новой детской площадке у дома №6 на Спортивной улице и в детском парке «Сказка». Там выступили танцевальные коллективы города (Дзержинского – ред.) и команда аниматоров», – написал Панаморенко.

Затем праздник продолжился на площади торгового центра по адресу: улица Лермонтова, дом №42. Там провели развлекательную программу и конкурсы с призами.

«От всей души поздравляю юных жителей Дзержинского с Днем защиты детей», – заключил Панаморенко.

Международный день защиты детей отмечается 1 июня, в первый день лета, и совпадает с началом школьных каникул. Это один из старейших международных праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 году на всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей, в Женеве.