РИАМО (КОРОЛЕВ) - 2 июн. Сотрудники предприятия благоустройства «Горзеленхозстрой» подмосковного Королева завершают монтаж цветочной декоративной композиции «Космический цветок», при создании фигуры использовано более 22 тысяч растений, сообщил глава Королева Александр Ходырев в своем аккаунте в Instagram.

Масштабная композиция украсит пересечение улиц Калининградской и Коммунальной.

«Заканчивается установка композиции «Космический цветок». При создании фигуры было использовано свыше 22 тысяч цветов – это одна из самых больших композиций по количеству высаженной рассады», – написал Ходырев.

Всего этим летом около 8 тысяч квадратных метров цветников украсят территорию Королева. Будет установлено порядка 40 фигур вертикального озеленения и декоративных композиций. Для летнего убранства города планируется подготовить 800 тысяч единиц цветочной и декоративно-лиственной рассады.