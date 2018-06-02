РИАМО - 2 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» видео, в котором подробно рассказывается о переходе региона в конце 2018 года на новый экологический стандарт и современную переработку мусора.

Ежегодно бытовые отходы Москвы и Подмосковья составляют 11 миллионов тонн. 2,5 тысячи мусоровозов каждый день едут на свалки, что является большой проблемой для всей страны.

С конца 2018 года Московская область первой принимает новый экологический стандарт. Теперь в Подмосковье все будет по-другому. Новая система предотвратит экологическую катастрофу.

Первый этап - комплекс по переработке отходов. Здесь мусор рассортируют при помощи умных сепараторов по физическим свойствам - на металл, стекло, пластик и бумагу. Крупные предметы измельчат, пластик гранулируют, бумагу и металл спрессуют.

Весь этот «полезный» мусор отправят на вторичную переработку. Бывшие пластиковые бутылки станут строительным утеплителем, наполнителем для подушек, одеял и матрасов, модным экомехом. Бумага получит вторую, третью или даже четвертую жизнь, став стильной экоупаковкой или гигиеническими принадлежностями. Переработанный алюминий пойдет на строительство автомобилей, самолетов.

Пищевые отходы пройдут бактериальную обработку на специализированных закрытых компостных площадках. Весь мусор со стола превратится в отличное удобрение. Резина, дерево, кожа и синтетические волокна, любые отходы кроме камней, станут выгодным сырьем для производства топлива RDF. Его используют в печах цементных заводов.

Так, 80% мусора не будут гнить на свалке, а принесут пользу.

На втором этапе оставшиеся 20% (отходы, которые невозможно переработать, так называемые «хвосты») ждет либо термическое обезвреживание по современной технологии, либо безопасное захоронение. Площадки для захоронения построят по технологии бережного отношения к природе. Каждый полигон оборудуют дренажной системой для отвода газов и жидкостей. А на дно положат геотекстильный барьер, чтобы ни одна вредная частица не попала в воду, почву или воздух. Это цивилизованная система обращения с мусором, как в Европе.

На въездах на комплексе по переработке установят автоматические шлагбаумы с камерами, чтобы ни один нелегальный мусоровоз не попал на территорию.

Для термической переработки отходов в Московской области построят четыре высокотехнологичных завода по японо-швейцарской технологии. Они превратят отходы в электроэнергию. Дым от производства очистят до состояния пара. Ни одна даже самая мельчайшая частица не просочится в воздух. Интересно, что даже шлак и летучая зола пойдут на строительство дорог.

Первые три комплекса по переработке отходов появятся в Подмосковье уже в сентябре 2018 года в городских округах Рошаль, Зарайск и Серебряные пруды. Всего таких комплексов в Московской области будет 11 (Сергиево-Посадский район, городские округа Коломна, Кашира, Клин, Можайск, Дмитровский городской округ, Волоколамский, Ногинский районы). Вместе они смогут перерабатывать весь мусор региона. Это окончательно решит экологическую проблему.

Также министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган сообщал, что региональные операторы по вывозу мусора в Подмосковье должны представить свои инвестиционные программы и показать схемы транспортировки отходов до 1 июля.