РИАМО - 2 июн. Мосгордума в субботу на заседании приняла постановление об установке бюста маршалу Леониду Говорову в Москве, передает корреспондент РИАМО.

«Комиссия по монументальному искусству решила поддержать инициативу общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» об увековечении памяти Героя Советского Союза организатора обороны Москвы и Ленинграда в годы Великой Отечественной войны Маршала Советского Союза Говорова установкой в Москве бюста», - отмечается в пояснительном материале к постановлению.

Бюст Говорова установят в парке «Дубки» на Барвихинской улице. На работы потратят порядка 5 миллионов рублей.

«Постановление принято», - сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Леонид Говоров - советский военачальник, Маршал Советского Союза (18 июня1944 года), Герой Советского Союза (27 января 1945 года). Он руководил обороной Ленинграда в годы Великой Отечественной войны 670 из 872 блокадных дней.