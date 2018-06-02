РИАМО - 2 июн. Платежная система Visa заявила, что массовый сбой в работе карт в Европе 1 июня не связан со взломом или вредоносной активностью, сообщает Газета.ru.

Компания отметила, что в настоящий момент платежная система работает на уровне, близком к нормальному.

«Проблема стала следствием аппаратного сбоя. У нас нет причин полагать, что это было связано с каким-либо несанкционированным доступом или вредоносным событием», - уточнили в Visa.

Ранее компания заявила о массовом сбое при в ряде операций по картам в Великобритании и других странах Европы. При этом транзакции по картам в РФ осуществляются в рабочем режиме.