РИАМО - 2 июн. Депутаты Мосгордумы в субботу приняли постановление «О назначении даты выборов мэра Москвы», согласно которому выборы пройдут 9 сентября, передает корреспондент РИАМО.

«Днем голосования на выборах в органы государственной власти РФ, согласно федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и право на участие в референдуме граждан РФ», является второе воскресенье сентября года, в котором истекает срок полномочий указанных органов. В текущем году - это 9 сентября», - сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Он добавил, что внесенный проект постановления Мосгордумы предусматривает назначение выборов мэра столицы на указанную дату.

По словам Шапошникова, принятие данного постановления Мосгордумой дало официальный старт избирательной кампании.

Как уточняется на сайте Мосгордумы, в результате обсуждения постановление «О назначении даты выборов мэра Москвы» принято большинством голосов.

Предыдущие выборы мэра столицы прошли в 2013 году. На них победил Сергей Собянин. Собянин объявил о решении баллотироваться на пост мэра Москвы на выборах в 2018 году.

Также о своем намерении участвовать в выборах мэра столицы 2018 года объявили экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, глава муниципалитета Красносельский Илья Яшин, лидер московского «Яблока» Сергей Митрохин. КПРФ планирует выдвинуть в мэры бывшего депутата Госдумы и Мосгордумы Вадима Кумина.