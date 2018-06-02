РИАМО - 2 июн. Измерительная станция в московском районе Печатники в ночь на субботу зафиксировала повышение уровня сероводорода почти в три раза, сообщает «Интерфакс».

«По данным наблюдений, в 02:00 предельно допустимая концентрация (ПДК м.р.) вредного вещества на улице Гурьянова превзошла норму в 2,95 раза», - сообщили в ГПБУ «Мосэкомониторинг».

Весной 2018 года самое высокое содержание сероводорода в воздухе было зафиксировано 21 марта в столичном районе Косино-Ухтомский (улица Лухмановская) - 8 ПДК м.р. Спустя несколько недель (13 апреля) на этой же территории уровень сероводорода превысил допустимую норму в 5,5 раз.

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