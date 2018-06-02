РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июн. В субботу огнеборцы ликвидировали возгорание в одном из дачных домов Подольска, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

По данным, опубликованным на сайте Главного управления МЧС России по Московской области, в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о пожаре в дачном доме СНТ «Воговец» в Подольске в субботу в 2:57. Привлекаемые силы и средства: две единиц техники и семь человек.

«Сотрудники пожарной охраны на данный момент пожар в дачном доме округа (Подольска – ред.) уже ликвидировали. В результате возгорания никто не пострадал», – сказал сотрудник.