РИАМО - 2 июн. Уничтожение боеприпасов, найденных на территории Московской области 30 и 31 мая, назначили на 4 июня, сообщается в субботу на сайте регионального главка МЧС России.

30 мая в Можайске в лесном массиве обнаружили десять тротиловых шашек. 31 мая в поле в Можайске нашли артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.

«Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Подана заявка на изъятие и уничтожение боеприпасов в Военный комиссариат Московской области, уничтожение запланировано силами министерства обороны РФ на 4 июня», - говорится в сообщении.

В деревне Чертаново Волоколамского района обнаружен боеприпас времен Великой Отечественной войны. Он угрозы не представляет (является болванкой). Болванка изъята и утилизирована.