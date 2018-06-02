РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июн. Электропоезд Курского направления МЖД, который следовал от станции «Дедовск» до платформы «Столбовая» через Подольск, высадил пассажиров почти на середине пути и прекратил свой путь по техническим причинам, сообщил «РИАМО в Подольске» представитель пресс-службы МЖД.

Инцидент произошел 1 июня вечером в районе 19:00. Электропоезд Курского направления МЖД, который следовал от станции «Дедовск» до платформы «Столбовая» через Подольск, остановился посередине маршрута на станции «Красный строитель» и прекратил свой путь. Пассажиров попросили выйти и дождаться следующего электропоезда.

«Пригородный поезд «Дедовск-Столбовая» был остановлен на станции «Красный Строитель» по техническим причинам. Пассажиры электрички продолжили поездку на попутных поездах. Московская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства», - сказал собеседник.