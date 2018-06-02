РИАМО - 2 июн. Ликвидация пожара в двух ангарах в подмосковных Мытищах заняла более 12 часов, сообщается в субботу на сайте регионального главка МЧС России.

В 11:22 1 июня в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: городской округ Мытищи, Осташковское шоссе, владение 15. По данному адресу происходило горение двух складов. В 12:05 - объявлен повышенный ран пожара №2, в 12:55 - локализация на площади 3,5 тысячи квадратных метров, в 14:18 - ликвидация открытого горения.

«В 01:42 2 июня ликвидация последствий пожара», - говорится в сообщении.

На пожар выезжали руководители регионального главка МЧС. В тушении принимали участие 92 человека и 28 единиц техники.