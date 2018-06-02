РИАМО - 2 июн. Облачная погода без осадков ожидается в Москве и Подмосковье в субботу, температура воздуха поднимется до плюс 23 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Погода в Московском регионе постепенно налаживается и будет больше походить на летнюю. Днем 2 июня ожидается переменная облачность и без осадков. Температура воздуха повысится до плюс 21-23 градусов в Москве и до плюс 18-23 градусов по области. Среднесуточная температура, таким образом, будет соответствовать своей климатической норме», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть западный порывистый, местами его порывы могут достигать 12-15 метров в секунду. Относительная влажность воздуха - около 30%. Атмосферное давление в столице и области начнет падать.

«Для здоровых людей такие условия вполне благоприятны и не должны вызвать заметных метеопатических реакций. А людям метеозависимым, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, придется нелегко. Колебания атмосферного давления и температуры воздуха могут стать причиной неважного самочувствия как гипертоников, так и гипотоников. В группе риска люди, перенесшие сосудистые катастрофы», - предупреждают синоптики.