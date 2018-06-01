РИАМО - 1 июн. В подмосковных Химках 12 июня выступят творческие коллективы и пройдут мастер-классы по изготовлению предметов народных промыслов в рамках фестиваля национальных свадеб «Одна страна – одна семья», говорится в сообщении пресс-службы Главного управления ЗАГС Московской области.

«В День России 12 июня 2018 года Главное управление ЗАГС Московской области в целях привлечения внимания к возрождению национальных традиций и развитию семейной культуры разных народов проведет фестиваль национальных свадеб «Одна страна – одна семья». Формат праздника покорит многие сердца», - говорится в сообщении.

На интерактивных площадках, созданных для каждого региона, выступят творческие коллективы, пройдут мастер-классы по изготовлению предметов народных промыслов, демонстрация национальных костюмов, блюд национальной кухни, уникальных свадебных обрядов, традиция проведения которых бережно передается из поколения в поколение, сохраняя неповторимый национальный колорит.

Гостей и участников мероприятия ожидает много приятных сюрпризов, таких как различные мастер-классы, исполнение интересных национальных свадебных обрядов, демонстрация национальных промыслов и дегустация блюд национальной кухни, песни и танцы.

«В прошлом году в фестивале приняли участие представители народов Республики Коми, Удмуртской Республики, Калмыкии, Республики Мордовия, Республики Дагестан, Республики Татарстан, Республики Башкортостан, Чувашской Республики, а также пары из Московской области», - перечисляется в материале.

В этом году планируют присоединиться представители Республики Бурятия, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Саха (Якутия), Республики Северная Осетия (Алания), Ставропольского края и Краснодарского края.

«Кульминацией праздника станет церемония чествования юбиляров семейной жизни: 12 июня 10 супружеских пар примут поздравления на главной сцене фестиваля» - отметила начальник Главного управления ЗАГС Московской области Елена Филатова.

Фестиваль национальных свадеб «Одна страна – одна семья» внесет весомый вклад в развитие современного общества, воспитание толерантности – готовности к взаимодействию с людьми и группами людей, независимо от их национальной, социальной, религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения.