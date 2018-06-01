РИАМО - 1 июн. Сотрудники полиции помогли утке и утятам, которые ходили по дороге на северо-востоке Москвы, для них приостановили движение транспорта, сообщается на сайте столичного главка МВД России.

Не первый раз на дорогах Северо-Восточного округа сотрудники Госавтоинспекции спасают жизнь животным.

«Во время несения службы на Ярославском шоссе к экипажу ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО ГУ МВД России по Москве обратился водитель с просьбой оказать помощь попавшим в беду птицам, оказавшимся на проезжей части», - говорится в сообщении.

По словам очевидца, на въезде в город со МКАДа на Ярославское шоссе утка с выводком ходит по оживленной трассе. Инспектор незамедлительно прибыл к месту происшествия и остановил движение транспорта.

Он переправил утку с утятами через дорогу, чем помог семейству вернуться домой в лесопарковую зону целым и невредимым.