РИАМО - 1 июн. Прокуратура в подмосковном Домодедове направила в суд уголовное дело о незаконном обороте алкогольной продукции в отношении местного жителя, он продал более 10 тысяч бутылок, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Домодедовская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 25-летнего местного жителя. Он обвиняется в закупке, хранении и розничной продаже алкогольной продукции без соответствующей лицензии, в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в особо крупном размере.

«По версии следствия, обвиняемый, не имея лицензии на осуществление деятельности по обороту алкогольной продукции, продавал спиртные напитки в кафе в городском округе Домодедово», - говорится в сообщении.

Всего в период с августа 2017 года по март 2018 года им было реализовано свыше 10 тысяч единиц алкогольной продукции. Уголовное дело направлено в Домодедовский городской суд для рассмотрения по существу.