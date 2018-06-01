РИАМО - 1 июн. В Зеленоградском центре электронного декларирования благодаря перераспределению декларационного массива произойдет более рациональное распределение нагрузки на должностных лиц, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной таможни.

«С пятницы Зеленоградский таможенный пост (центр электронного декларирования) Московской областной таможни больше не осуществляет таможенные операции в отношении всех товаров, находящихся в регионе деятельности Южного, Дальневосточного и Северо-Западного таможенных управлений», - говорится в сообщении.

На данный момент декларации на такие товары составляют порядка 25% от общего декларационного массива. Работа центра электронного декларирования будет сосредоточена на оформлении товаров, находящихся в регионе деятельности Московской областной таможни, товаров, размещенных на таможенно-логистических терминалах, а также поступающих в адрес участников ВЭД, отнесенных к категории низкого уровня риска.

Дисбаланс при распределении объемов декларирования в условиях ограниченных сроков выпуска в существенной мере оказывает влияние на качество проведения таможенного контроля. В сочетании с разницей во времени между Центральным и Дальневосточным федеральными округами формирует дополнительные риски применения различных недобросовестных схем.

«Также благодаря перераспределению декларационного массива произойдет более рациональное распределение нагрузки на должностных лиц. С начала 2018 года в Зеленоградском центре электронного декларирования выпустили более 20 тысяч деклараций. Уменьшение объемов обрабатываемых деклараций позволит оптимизировать процесс работы», - добавляется в сообщении.