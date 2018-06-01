РИАМО - 1 июн. Регистрация участников конкурса на соискание премий губернатора Московской области «Наше Подмосковье» завершена, до 8 июня зарегистрированные пользователи сайта премии Наше-Подмосковье.РФ смогут присоединиться к проектам, в которых принимали участие, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

«На официальном сайте премии завершилась регистрация участников конкурса на соискание премий губернатора Московской области «Наше Подмосковье» в текущем году. Часть профилей участников и проектов еще проходит модерацию», - говорится в сообщении.

До 8 июня зарегистрированные пользователи официального сайта премии Наше-Подмосковье.РФ смогут присоединиться к проектам, в реализации которых принимали участие.

Как отметила министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева, 13 июня начнутся презентации проектов в муниципалитетах. Заявители должны представить свои проекты лично.

«Презентация проектов авторами является обязательным этапом конкурса на присуждение премий. Затем проекты проанализируют профильные эксперты, оценит совет по присуждению ежегодных премий. В сентябре состоится церемония награждения лауреатов — это будет большой фестиваль добрых дел», - отметила Плещева.

Призовой фонд премии традиционно составит 180 миллионов рублей. Проекты подаются в одну из четырех категорий: «Инициатива», «Команда», «Объединение» или «Сообщество». Количество победителей составит 2018 человек. Ключевые особенности премии в 2018 году: в Год добровольцев и волонтеров организованы специальные премии для волонтеров в каждой из четырех категорий.

Дополнительным анализом заявок на соискание ежегодных премий губернатора Московской области «Наше Подмосковье» в текущем году займутся Агентство стратегических инициатив, общероссийская общественная организация «Офицеры России», Центральный спортивный клуб армии,Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры, Ассоциация волонтерских центров, Всероссийское общество охраны природы.

Главные критерии, по которым оцениваются проекты: социальная значимость, достигнутые результаты за прошедший год, уникальность проекта, охват аудитории проекта, затраченные ресурсы.

Ежегодная премия «Наше Подмосковье» была учреждена в 2013 году губернатором Московской области Андреем Воробьевым с целью поддержки социальных инициатив жителей региона и присуждается за реализованные социальные проекты, направленные на развитие области. За 5 лет реализации премии в конкурсе приняли участие более 150 тысяч человек и 10 тысяч стали лауреатами и получили денежную премию до 500 тысяч рублей.